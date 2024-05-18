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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» и в шаге от выхода в Премьер-лигу

18 Мая 2024 • 20:59 Комментировать
Динамо Махачкала
2:0
Родина Москва
окончен

В центральном матче 33-го тура  Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на повышение в классе, «Динамо» и «Родина». Александр Сандрачук оказался один на один с голкипером и послал мяч в створ, но защитник спас на ленточке, добивание в перекладину. Александр Юшин ответил выстрелом в штангу с левого угла штрафной.

После перерыва Залимхан Юсупов навесил со штрафного, а голкипер на выходе вынес мяч в голову Сослану Кагермазов - отскок за ленточку - 1:0. Уэсли Ната подвел гостей, оставив их в меньшинстве на треть поединка. Идар Шумахов мог снимать все вопросы, но головой пробил в перекладину. Активный Кирилл Зинович прорвался по правому краю поля и вложил мяч в ногу Эгашу Касинтуре, который с нескольких метров не мог промахнуться - 2:0.

«Динамо» вышло в лидеры и в случае любой осечки «Арсенала» досрочно выйдет в РПЛ. «Родина» делит четвертое место с туляками.

Протокол игры  
Динамо Махачкала2:0Родина Москва
(1:0) Кагермазов Сослан49'  
(2:0) Касимов Артём85'  
Магомедов ТимурШумахов ИдарСандрачук АлександрКасимов АртёмХрамцов МаксимКагермазов СосланКрачковский АнтонГлушков Никита СергеевичСердеров Сердер  64'Магомедов Ражаб 43' (Юсупов Залимхан ( 43') Касинтура Эгаш
Запасные: Сундуков ТемирканГаджиев АбакарКостюков МихаилГошев ЕвгенийЗинович КириллДжабраилов АбдулпашаВолк ДавидКовачевич Владимир
Корякин АлександрКочиев Хетаг  81'Ориньо II  54' 67' (Калмыков Амур ( 67') Сокол АртёмКлещенко Александр  14'Уэсли Ната  30'  62'Гордюшенко Астемир 81' (Султонов Мухаммад ( 81') Юшин АлександрКуликов Даниил 35' (Дмитриев Олег ( 35') Фищенко РусланКузнецов Даниил
Запасные: Бакаев СолтмурадТананеев ДмитрийШакеров РинатМаркитесов ДмитрийЧернышёв ДаниилМарсиньо СилваТимошенко Иван
18 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Родина Москва

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