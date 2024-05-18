Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» и в шаге от выхода в Премьер-лигу

В центральном матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги встретились претенденты на повышение в классе, «Динамо» и «Родина». Александр Сандрачук оказался один на один с голкипером и послал мяч в створ, но защитник спас на ленточке, добивание в перекладину. Александр Юшин ответил выстрелом в штангу с левого угла штрафной.

После перерыва Залимхан Юсупов навесил со штрафного, а голкипер на выходе вынес мяч в голову Сослану Кагермазов - отскок за ленточку - 1:0. Уэсли Ната подвел гостей, оставив их в меньшинстве на треть поединка. Идар Шумахов мог снимать все вопросы, но головой пробил в перекладину. Активный Кирилл Зинович прорвался по правому краю поля и вложил мяч в ногу Эгашу Касинтуре, который с нескольких метров не мог промахнуться - 2:0.

«Динамо» вышло в лидеры и в случае любой осечки «Арсенала» досрочно выйдет в РПЛ. «Родина» делит четвертое место с туляками.