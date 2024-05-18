Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Енисей» уверенно победил на поле «Черноморца»

18 Мая 2024 • 17:11 Комментировать
Черноморец Нв
0:2
Енисей

В 33-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Енисей» и мог досрочно избежать вылета в случае победы. В середине первого тайма у гостей два угловых подряд, после розыгрыша Никита Раздорских навесил, и Херман Феррейра головой вколотил мяч в цель. В конце тайма Иван Енин сыграл рукой у своих ворот, а Андрей Окладников был сбит - пенальти без вопросов. Валерий Кичин с точки пробил в левый угол ворот, кипер не угадал - 0:2.

Если в первой половине встречи помимо голевых атак были и другие опасные удары, то после перерыва остроты было на порядок меньше. Лишь в концовке Владислав Адаев и Дмитрий Яковлев оживили трибуны, но сократить отставание не смогли.

0:2, «Енисей» поднялся на шестое место, соперник в который раз подряд не смог победить и идет на пятой строчке с конца, имея запас в четыре очка от зоны вылета.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:2Енисей
  27'Феррейра Херман (0:1)
  43'Кичин Валерий (0:2)
Фролкин ДаниилКрасильниченко ОлегЧичинадзе АнриФомин ДенисВоропаев АртёмПопович Александр 46' (Яковлев Дмитрий ( 46') Антонов Антон 59' (Адаев Владислав ( 59') Енин ИванУридия Мераби 43' (Гурченко Даниил ( 43') Мельников Никита  48' 63' (Пучков Семён ( 63') Родионов Илья  4' 46' (Гараев Виктор ( 46'  50')
Запасные: Будачёв ИванЕсимбеков ДэвидНикифоров НикитаРебров ДмитрийБезчаснюк АлександрЗазвонкин Иван
Ставер ЕвгенийФеррейра Херман  76' 76' (Хозин Владимир ( 76') Стежко ВиталийМасловский Александр 89' (Польшиков Данила ( 89') Бардыбахин ВячеславКичин ВалерийРаздорских НикитаЛомакин Александр  81' 89' (Гащенков Михаил ( 89') Саадуев Шамиль 77' (Савельев Максим ( 77') Иванов ЕгорОкладников Андрей 78' (Марков Николай ( 78')
Запасные: Антипин СтаниславНадольский Артем
18 мая.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Енисей

Новости по матчу

17 Мая
15:56
Прогноз на точный счёт матча Черноморец — Енисей Мелбет-Первой лиги — 18 мая 2024
16 Мая
16:57
Губерниев резко отреагировал на скандал с игроками «Енисея» 1
14:53
Бесплатная ставка и прогноз на матч Черноморец – Енисей Мелбет-Первой лиги – 18 мая 2024
14:20
Экс-тренер «Енисея» - о драке с участием игроков команды: «Такое просто невозможно!»
13:17
Юрист: «Игрокам «Енисея» может грозить до 7 лет лишения свободы» 1
15 Мая
23:39
Агент Окладникова считает, что драка игроков «Енисея» не красит спортсменов
22:59
Аленичев – об отстранении Тихонова: «Женщинам нужно поменьше давать судить мужской футбол»
22:42
В Первой лиге прокомментировали драку футболистов «Енисея»
20:59
Адвокат Жорин рассказал о последствиях после драки с участием игроков «Енисея» 1
13 Мая
18:23
Тихонов не собирается извиняться перед Опейкиной
15:37
Тихонов считает, что «Енисей» мог зацепиться за стыки
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 «Бавария» определилась с тренером Без Месси все нули: «Интер Майами» потерял победную серию в матче с «Орландо Сити»
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
Енисей Енисей
0
2
2.55 3.15 2.95
Видео
18.05.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Родина Москва Родина Москва
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
17:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» уверенно победил на поле «Черноморца»
15:44 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» заявили о желании подписать Джикию
10:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Представитель Гаджимурадова: «Ведутся переговоры с одним из лидеров Мелбет-Первой лиги»
09:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Легенда «Спартака» возмущён дисквалификацией Тихонова
17 Мая
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» расторгло контракт с воспитанником «Краснодара»
13:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Три клуба не получили лицензию РФС 1
16 Мая
21:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» - первый клуб, покинувший Мелбет-Первую лигу в этом сезоне
21:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» попрощалась с Первой лигой, уступив «Торпедо»
21:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Шинника» Черышев провёл матч с «Акроном» с иконой в руках 1
20:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» по делу одолел «Акрон»
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» в меньшинстве вырвал победу над «Нефтехимиком»
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Арсенал» сыграли вничью на радость конкурентам
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» переиграла хабаровский СКА
16:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев резко отреагировал на скандал с игроками «Енисея» 1
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-тренер «Енисея» - о драке с участием игроков команды: «Такое просто невозможно!»
Все новости
Рекомендуем