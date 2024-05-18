«Енисей» уверенно победил на поле «Черноморца»

В 33-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Енисей» и мог досрочно избежать вылета в случае победы. В середине первого тайма у гостей два угловых подряд, после розыгрыша Никита Раздорских навесил, и Херман Феррейра головой вколотил мяч в цель. В конце тайма Иван Енин сыграл рукой у своих ворот, а Андрей Окладников был сбит - пенальти без вопросов. Валерий Кичин с точки пробил в левый угол ворот, кипер не угадал - 0:2.

Если в первой половине встречи помимо голевых атак были и другие опасные удары, то после перерыва остроты было на порядок меньше. Лишь в концовке Владислав Адаев и Дмитрий Яковлев оживили трибуны, но сократить отставание не смогли.

0:2, «Енисей» поднялся на шестое место, соперник в который раз подряд не смог победить и идет на пятой строчке с конца, имея запас в четыре очка от зоны вылета.