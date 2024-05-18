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Мелбет-Первая лига

Представитель Гаджимурадова: «Ведутся переговоры с одним из лидеров Мелбет-Первой лиги»

18 Мая 2024 • 10:19 Комментировать

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы нападающего «Ротора» Рамазана Гаджимурадова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны одного из клубов Мелбет-Первой лиги.

«У Рамазана заканчиваются все контракты — основной с «Уралом», аренда в «Ротор». И дальше пока чёткости нет, но ведутся переговоры с одним из лидеров Мелбет-Первой лиги», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Гаджимурадов провёл за «Ротор» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 350 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Рамазан Гаджимурадов Дмитрий Кигинько ещё теги
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