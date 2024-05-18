Легенда «Спартака» возмущён дисквалификацией Тихонова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о дисквалификации Андрея Тихонова за критику в адрес судьи Веры Опейкиной.

«Безобразие то, что Андрею Валерьевичу дали три плюс два… Пять матчей. Я не знаю, что он сделал такого плохого. По мне, сделайте выговор, не более того», - передает слова Титова «Чемпионат».

Напомним, что Тихонов занимает пост главного тренера красноярского «Енисея». Под его руководством команда с 45 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В ближайшем поединке красноярская команда на выезде встретится с «Черноморцем».