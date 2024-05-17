«Торпедо» расторгло контракт с воспитанником «Краснодара»

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте заявило о расставании с 22-летним нападающим Тимуром Мелекесцевым.

Футболист пополнил ряды столичного клуба менее полугода назад – 7 февраля. Однако в команде закрепиться не смог и регулярной игровой практики не получал. Тимур является воспитанником академий «Краснодара», московских ЦСКА и «Динамо». Ранее выступал за «Урожай», «Аланию», чешский «Словацко» и другие клубы российские и зарубежные клубы.

Ранее «автозаводцы» расстались с более известным российским форвардом Дмитрием Полозом, который пополнил ряды клуба летом прошлого календарного года.