Талалаев: «Неприятно проигрывать, но «Динамо» объективно смотрелось поострее»

Как и предполагали эксперты, центральный матч тура в Мелбет-Первой лиге между «Динамо» из Махачкалы и «Химками» не изобиловал голевыми ударами. В упорной борьбе победили южане со счетом 1:0. Ражаб Магомедов стал автором единственного гола за 11 минут до окончания матча.

«Неприятно проигрывать, но хозяева объективно смотрелись поострее. Поблагодарил ребят, у нас еще три игры, дай Бог, встретимся в премьер-лиге», - приводят слова наставника «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Тренер посетовал на плохую реализацию моментов, его команда могла забивать со штрафного, а также с игры.