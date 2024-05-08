«Химки» проведут ключевой матч с махачкалинским «Динамо»

В Махачкале состоится центральный матч тура в Мелбет-Первой лиги между «Динамо» и «Химками», лидерами сезона во второй по силе лиге страны. Примечательно, что соперники встречались между собой 7 раз, и подмосковные футболисты побеждали в четырех случаях, а также трижды играли вничью, сообщают «Вести Подмосковья». В первом круге команда Андрея Талалаева победила со счетом 1:0.

Сегодня же нет явного фаворита, считают эксперты, оценивая шансы команд на победу как одинаковые. Также высока вероятность того, что центральный матч тура будет малорезультативным.

Напомним, что «Химки» лидируют, а соперник им уступает два очка.