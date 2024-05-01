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Мелбет-Первая лига

«Химки» забили 6 мячей своей молодёжке

01 Мая 2024 • 12:47 Комментировать

«Химки» продолжают подготовку к матчу с «Соколом» в Мелбет-Первой лиге, который состоится 4 мая. Несмотря на сложный график, тренерский штаб первой команды запланировал спарринг с молодёжкой. Контрольный матч завершился со счетом 6:0 в пользу основы. По два гола забили Кирилл Панченко и Самину Абдуллахи, по разу отличились Илья Садыгов и Тимур Касимов.

За пять туров до финиша сезона подопечные Андрея Талалаева лидируют с запасом в два очка от ближайших преследователей, махачкалинского «Динамо».

Как сообщают «Вести Подмосковья», «Химки» считаются главным фаворитом турнира и имеют лучшие шансы занять итоговое первое место.

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Химки
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