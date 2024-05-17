Три клуба не получили лицензию РФС

Российский футбольный союз обнародовал информацию об итогах процедуры лицензирования клубов. Стоит отметить, что трём клубам было отказано в лицензии РФС для выступления в Премьер-лиге. Этими клубами являются тульский «Арсенал», «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо».

Здесь важно отметить, что «Арсенал» претендует на попадание в стыковые матчи за право выступать в Российской премьер-лиге. Что касается «СКА-Хабаровска» и «Торпедо», то они в топ-4 оказаться не могут.

Отметим, что «Химки», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Родина», которые могут выйти в РПЛ, получили лицензии.