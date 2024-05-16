«Кубань» - первый клуб, покинувший Мелбет-Первую лигу в этом сезоне

Вечером четверга в Москве в «Лужниках» сошлись провалившее сезон «Торпедо» и «Кубань» в рамках перенесённой игры Мелбет-Первой лиги.

«Кубань», как мы ранее и сообщали, вылетела по итогу матча из первенства во Вторую лигу. Южане – первый клуб в текущем сезоне Первой лиги, который понизился в классе. У команды 18 место и лишь 23 балла.

Опасные 16-е и 17-е места занимают «Ленинградец» и «Волгарь» - у обоих клубов в активе по 31 баллу. Лишь на балл выше «Сокол» из Саратова – 32 очка и 15-е место таблицы.

На 14-м месте с 35 баллами, но по-прежнему с шансами вылететь идёт новороссийский «Черноморец.