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Мелбет-Первая лига

«Кубань» попрощалась с Первой лигой, уступив «Торпедо»

16 Мая 2024 • 21:24 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Кубань
окончен

Провальная игра «Кубани» в весенней части сезона привела к закономерному итогу - краснодарская команда вылетела из Мелбет-Первой лиги по итогам матча с «Торпедо». Уже на первых минутах Илья Стефанович получил мяч у штрафной и после паузы вколотил его под перекладину - 1:0. Примерно с той же дистанции атаковал Роман Тугарев, на сей раз парировано. Тугарев с фланга набросил мяч на Стефановича, удар головой - кипер выручил.

Во втором тайме Тугарев едва не наказал защитника за оплошность в штрафной, но все же промах. Руслан Червяков наносил удар головой метров с пяти, и кипер гостей выручил в нижнем углу. Марио Чурич со средней проверил вратаря «Кубани».

«Торпедо» делит девятое место, а вот краснодарцы прощаются с Мелбет-Первой лигой.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:0Кубань
(1:0) Стефанович Илья5'  
Ботнарь Виталий  84'Бородин Сергей АлексеевичКузьмичёв ИванИваньков Александр IIШевченко ГлебЧурич МариоКостин Андрей 79' (Москвичёв Владимир ( 79') Тугарев Роман 69' (Горбунов Игорь ( 69') Шамкин Даниил 87' (Гуз Александр ( 87') Стефанович Илья 69' (Гонгадзе Георгий ( 69') Лебеденко Игорь  20' 46' (Червяков Руслан ( 46')
Запасные: Роганович БоянМасалов АлександрВолков МихаилМикушин ВладиславКовалёв КонстантинБабурин ЕгорОрехов Александр
Нестеренко ЮрийВеденеев МаксимТаказов Сослан 46' (Солоп Аркадий ( 46') Безденежных Игорь  68'Рейхмен Богдан  64'Левин Гаррик 69' (Бакалюк Никита ( 69') Абдоков Нури 46' (Кенфак Оливье ( 46') Шарипов Альберт 69' (Махатадзе Георгий ( 69') Мосейчук ИльяФаттахов ЛенарЕжков Данила 76' (Грузнов Илья ( 76')
Запасные: Темников ИванТерновский ДмитрийКертанов Константин
16 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Кубань

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