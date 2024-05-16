«Кубань» попрощалась с Первой лигой, уступив «Торпедо»

Провальная игра «Кубани» в весенней части сезона привела к закономерному итогу - краснодарская команда вылетела из Мелбет-Первой лиги по итогам матча с «Торпедо». Уже на первых минутах Илья Стефанович получил мяч у штрафной и после паузы вколотил его под перекладину - 1:0. Примерно с той же дистанции атаковал Роман Тугарев, на сей раз парировано. Тугарев с фланга набросил мяч на Стефановича, удар головой - кипер выручил.

Во втором тайме Тугарев едва не наказал защитника за оплошность в штрафной, но все же промах. Руслан Червяков наносил удар головой метров с пяти, и кипер гостей выручил в нижнем углу. Марио Чурич со средней проверил вратаря «Кубани».

«Торпедо» делит девятое место, а вот краснодарцы прощаются с Мелбет-Первой лигой.