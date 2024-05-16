«Кубань» попрощалась с Первой лигой, уступив «Торпедо»

Провальная игра «Кубани» в весенней части сезона привела к закономерному итогу - краснодарская команда вылетела из Мелбет-Первой лиги по итогам матча с «Торпедо». Уже на первых минутах Илья Стефанович получил мяч у штрафной и после паузы вколотил его под перекладину - 1:0. Примерно с той же дистанции атаковал Роман Тугарев, на сей раз парировано. Тугарев с фланга набросил мяч на Стефановича, удар головой - кипер выручил.
Во втором тайме Тугарев едва не наказал защитника за оплошность в штрафной, но все же промах. Руслан Червяков наносил удар головой метров с пяти, и кипер гостей выручил в нижнем углу. Марио Чурич со средней проверил вратаря «Кубани».
«Торпедо» делит девятое место, а вот краснодарцы прощаются с Мелбет-Первой лигой.
Протокол игры
|(1:0) Стефанович Илья5'
Ботнарь Виталий• 84'Бородин Сергей Алексеевич•Кузьмичёв Иван•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Чурич Марио•Костин Андрей79' (Москвичёв Владимир (79') •Тугарев Роман69' (Горбунов Игорь (69') •Шамкин Даниил87' (Гуз Александр (87') •Стефанович Илья69' (Гонгадзе Георгий (69') •Лебеденко Игорь 20'46' (Червяков Руслан (46')
Нестеренко Юрий•Веденеев Максим•Таказов Сослан46' (Солоп Аркадий (46') •Безденежных Игорь• 68'Рейхмен Богдан• 64'Левин Гаррик69' (Бакалюк Никита (69') •Абдоков Нури46' (Кенфак Оливье (46') •Шарипов Альберт69' (Махатадзе Георгий (69') •Мосейчук Илья•Фаттахов Ленар•Ежков Данила76' (Грузнов Илья (76')
16 мая.
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