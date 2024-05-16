Тренер «Шинника» Черышев провёл матч с «Акроном» с иконой в руках

Любопытный факт из мира Мелбет-Первой лиги. Вечером четверга друг с другом в первенстве встречались ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Дмитрий Черышев, главный тренер ярославцев провёл весь матч на бровке держа в руках маленькую икону.

И ведь помогло: «Шинник» одолел непростого соперника дома с минимальным счётом, 1:0.

После победы «Шинник» приблизился к зоне стыковых матчей, однако шансы на четвёртое место по итогу сезона у ярославцев крайне малы – пять очков отставания сейчас у команды от заветной позиции, что даст сыграть в стыках.

Кстати, в последних пяти матчах «Шинник» совсем не проигрывает, у клуба четыре победы в рамках серии и лишь одна ничья.