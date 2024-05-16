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Мелбет-Первая лига

«Шинник» по делу одолел «Акрон»

16 Мая 2024 • 20:36 Комментировать
Шинник
1:0
Акрон

Разыгравшийся «Шинник» дома принимал «Акрон» в отложенном матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги. Эдуард Валиахметов на первых минутах покатил на дальнюю штангу мимо голкипера, и Игорь Андреев едва не замкнул. Седрик Гогуа затянул с ударом по воротам, и голкипер успел до минимума сократить дистанцию обстрела. Андреев получил передачу между линиями, оттер защитника и метко пробил по воротам - 1:0. Удивительно, но претендент на прямую путевку в Премьер-лигу создал первый момент только на 80-й минуте. Марат Бокоев после рикошетом пробивал с нескольких метров - в голкипера. Аналогично у других ворот, только Бен Азиз Загре бил головой. На 90-й минуте после углового и рикошетов отличился Максим Палиенко, но там был офсайд, ничьей не будет.

«Шинник» - шестой и сохраняет призрачные шансы на топ-4, соперник идет на третьей строчке.

Протокол игры  
Шинник1:0Акрон
(1:0) Андреев Игорь24'  
Довбня АлександрВалиахметов ЭдуардПоляков Максим  73'Загре Бен АзизМалахов АртёмГогуа СедрикАлейников ВасилийЗинков ВячеславСухомлинов Данила 65' (Якушевич Глеб ( 65') Андреев Игорь 81' (Рубцов Илья ( 81') Саусь Владислав 80' (Самойлов Дмитрий ( 80')
Запасные: Вамбольт ДенисЯковлев МихаилШишков РоманЕмельянов РоманНизамутдинов ЭльдарБутыря СергейКузнецов Павел
Волков СергейХоджаниязов Джамалдин 46' (Бокоев Марат ( 46') Димоски БоянДанилкин ЕгорКилин АнтонМакаров Сергей 46' (Палиенко Максим ( 46') Чудин ИванГалоян АртурГлушков Никита Андреевич 77' (Болдырев Максим ( 77') Данилин Кирилл 77' (Барт Руслан ( 77') Эльдарушев Абу-Саид 59' (Понсе Андрес ( 59')
Запасные: Пестряков ДмитрийГалкин ВладиславАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПогосов АртёмПесегов ЕвгенийКонюхов Вадим
16 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Акрон

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