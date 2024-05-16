«Шинник» по делу одолел «Акрон»

Разыгравшийся «Шинник» дома принимал «Акрон» в отложенном матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги. Эдуард Валиахметов на первых минутах покатил на дальнюю штангу мимо голкипера, и Игорь Андреев едва не замкнул. Седрик Гогуа затянул с ударом по воротам, и голкипер успел до минимума сократить дистанцию обстрела. Андреев получил передачу между линиями, оттер защитника и метко пробил по воротам - 1:0. Удивительно, но претендент на прямую путевку в Премьер-лигу создал первый момент только на 80-й минуте. Марат Бокоев после рикошетом пробивал с нескольких метров - в голкипера. Аналогично у других ворот, только Бен Азиз Загре бил головой. На 90-й минуте после углового и рикошетов отличился Максим Палиенко, но там был офсайд, ничьей не будет.

«Шинник» - шестой и сохраняет призрачные шансы на топ-4, соперник идет на третьей строчке.