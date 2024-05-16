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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» в меньшинстве вырвал победу над «Нефтехимиком»

16 Мая 2024 • 19:55 Комментировать
Волгарь
1:0
Нефтехимик
окончен

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Волгарь» играл против «Нефтехимика». Максим Петров метров с 20 с рикошетами наносил удар, и кипер справился с опасным ударом. Ответ Тимура Жамалетднинова - после кросса с левого фланга попытка пробил головой, но и здесь вратарь на месте. На 59-й минуте астраханцы остались вдесятером, так как защитник Илья Зуев получил вторую желтую карточку. А вскоре «Волгарь» открыл счет, удар со штрафного с левого фланга, и голкипер не смог выручить - 1:0.

«Волгарь» делит второе место с конца с «Ленинградцем», спасительное 15-е место всего в одном балле. «Нефтехимик» - 11-й.

Протокол игры  
Волгарь1:0Нефтехимик
(1:0) Клёнкин Данил75'  
Смирнов ОлегЗуев Илья  16'  59'Шляков ЕвгенийГилязетдинов АртурХомуха Иван  43'Кривохижин Елисей 46' (Шайхтдинов Дамир ( 46') Ткачук Денис 70' (Атабаев Эрбол ( 70') Полубояринов Данил 70' (Косарев Кирилл ( 70') Павлишин АлексейЛесников Дмитрий 90' (Шакуро Павел ( 90') Жамалетдинов Тимур 70' (Клёнкин Данил ( 70')
Запасные: Обивалин СергейФольмер КириллМаляров НикитаЯмпольский ВладиславГогричиани ГочаУшатов Кирилл
Голубев АндрейКахидзе Александр  78'Ситдиков Марат 46' (Котов Павел ( 46') Шоркин МаксимСагуткин ДаниилПетров Максим ВячеславовичМорозов КириллКокоев Давид 72' (Липовой Данил ( 72'  86') Джамилов Султан 72' (Магомедов Рашид ( 72') Шильцов Константин 76' (Емельянов Данила ( 76') Першин Матвей 72' (Базелюк Константин ( 72')
Запасные: Котик АртёмЕщенко СергейГалиулин ВагизДенисов РоманТалалай ДенисБердников Алексей
16 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Нефтехимик

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Ставка на точный счёт матча Волгарь — Нефтехимик Первой лиги — 16 мая 2024
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