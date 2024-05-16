«Волгарь» в меньшинстве вырвал победу над «Нефтехимиком»

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Волгарь» играл против «Нефтехимика». Максим Петров метров с 20 с рикошетами наносил удар, и кипер справился с опасным ударом. Ответ Тимура Жамалетднинова - после кросса с левого фланга попытка пробил головой, но и здесь вратарь на месте. На 59-й минуте астраханцы остались вдесятером, так как защитник Илья Зуев получил вторую желтую карточку. А вскоре «Волгарь» открыл счет, удар со штрафного с левого фланга, и голкипер не смог выручить - 1:0.
«Волгарь» делит второе место с конца с «Ленинградцем», спасительное 15-е место всего в одном балле. «Нефтехимик» - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Клёнкин Данил75'
Смирнов Олег•Зуев Илья 16'• 59'Шляков Евгений•Гилязетдинов Артур•Хомуха Иван• 43'Кривохижин Елисей46' (Шайхтдинов Дамир (46') •Ткачук Денис70' (Атабаев Эрбол (70') •Полубояринов Данил70' (Косарев Кирилл (70') •Павлишин Алексей•Лесников Дмитрий90' (Шакуро Павел (90') •Жамалетдинов Тимур70' (Клёнкин Данил (70')
Голубев Андрей•Кахидзе Александр• 78'Ситдиков Марат46' (Котов Павел (46') •Шоркин Максим•Сагуткин Даниил•Петров Максим Вячеславович•Морозов Кирилл•Кокоев Давид72' (Липовой Данил (72') • 86'Джамилов Султан72' (Магомедов Рашид (72') •Шильцов Константин76' (Емельянов Данила (76') •Першин Матвей72' (Базелюк Константин (72')
16 мая.
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