«Волгарь» в меньшинстве вырвал победу над «Нефтехимиком»

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Волгарь» играл против «Нефтехимика». Максим Петров метров с 20 с рикошетами наносил удар, и кипер справился с опасным ударом. Ответ Тимура Жамалетднинова - после кросса с левого фланга попытка пробил головой, но и здесь вратарь на месте. На 59-й минуте астраханцы остались вдесятером, так как защитник Илья Зуев получил вторую желтую карточку. А вскоре «Волгарь» открыл счет, удар со штрафного с левого фланга, и голкипер не смог выручить - 1:0.

«Волгарь» делит второе место с конца с «Ленинградцем», спасительное 15-е место всего в одном балле. «Нефтехимик» - 11-й.