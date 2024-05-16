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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» и «Арсенал» сыграли вничью на радость конкурентам

16 Мая 2024 • 18:58 Комментировать
Ленинградец
1:1
Арсенал Тула

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Ленинградец» и «Арсенал». Хозяева поля пытаются выбраться из зоны вылета, а противник - ворваться в топ-4 соревнования. Уже на 12-й минуте Михаил Горелишвили с левого фланга навесил на дальнюю штангу, а Роман Кудрявцев головой без помех результативно пробил. В ответ Максим Кайнов запустил мяч в левую штангу. В конце первого тайма голкипер хозяев начал водиться у ворот и грубо ошибся, Ишхан Гелоян после перехвата поразил цель - 1:1.

В начале второго тайма Сергей Ильин пробил над кипером и попал в перекладину, офсайд здесь как бонус.

В итоге команды набрали по очку, «Арсенал» делит четвертое место с «Родиной». Соперник - третий с конца, спасительная 15-я строчка всего в одном балле.

Протокол игры  
Ленинградец1:1Арсенал Тула
(1:0) Кудрявцев Роман12'  
  45'Гелоян Ишхан (1:1)
Карабашев НикитаКудрявцев Роман  42'Каптилов ВалерийЯковлев АндрейХитяев Андрей 46' (Казаков Руслан ( 46') Розманов Никита 82' (Николаев Сергей ( 82') Суханов ЭдуардШепелев Владислав  34' 75' (Морозов Никита ( 75') Горелишвили МихаилИльин Сергей 63' (Бачинский Максим ( 63') Апеков Руслан 75' (Волков Владислав II ( 75')
Запасные: Соколов ДаниилДавиденко КириллВоронцов ИльяСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Кокарев НикитаБольшаков КириллКоротков Александр II 46' (Суханов Артём Романович ( 46') Ботака-Иобома ЭрвингВакулич АлексейШевченко ЕвгенийГелоян Ишхан 78' (Хабибов Ансор ( 78') Лайкин МаксимМакаров Анатолий 23' (Барков Дмитрий ( 23') Кайнов Максим 67' (Ндука Ифеани Давид ( 67') Джонатан Окоронкво 78' (Арутюнов Артём ( 78')
Запасные: Денисов АлександрЧерчесов СтаниславЛевашов МихаилЗуев АлександрМельников Даниил
16 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Ленинградец

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