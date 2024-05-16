«Ленинградец» и «Арсенал» сыграли вничью на радость конкурентам

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Ленинградец» и «Арсенал». Хозяева поля пытаются выбраться из зоны вылета, а противник - ворваться в топ-4 соревнования. Уже на 12-й минуте Михаил Горелишвили с левого фланга навесил на дальнюю штангу, а Роман Кудрявцев головой без помех результативно пробил. В ответ Максим Кайнов запустил мяч в левую штангу. В конце первого тайма голкипер хозяев начал водиться у ворот и грубо ошибся, Ишхан Гелоян после перехвата поразил цель - 1:1.

В начале второго тайма Сергей Ильин пробил над кипером и попал в перекладину, офсайд здесь как бонус.

В итоге команды набрали по очку, «Арсенал» делит четвертое место с «Родиной». Соперник - третий с конца, спасительная 15-я строчка всего в одном балле.