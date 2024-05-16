«Ленинградец» и «Арсенал» сыграли вничью на радость конкурентам

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Ленинградец» и «Арсенал». Хозяева поля пытаются выбраться из зоны вылета, а противник - ворваться в топ-4 соревнования. Уже на 12-й минуте Михаил Горелишвили с левого фланга навесил на дальнюю штангу, а Роман Кудрявцев головой без помех результативно пробил. В ответ Максим Кайнов запустил мяч в левую штангу. В конце первого тайма голкипер хозяев начал водиться у ворот и грубо ошибся, Ишхан Гелоян после перехвата поразил цель - 1:1.
В начале второго тайма Сергей Ильин пробил над кипером и попал в перекладину, офсайд здесь как бонус.
В итоге команды набрали по очку, «Арсенал» делит четвертое место с «Родиной». Соперник - третий с конца, спасительная 15-я строчка всего в одном балле.
Протокол игры
|(1:0) Кудрявцев Роман12'
|45'Гелоян Ишхан (1:1)
Карабашев Никита•Кудрявцев Роман• 42'Каптилов Валерий•Яковлев Андрей•Хитяев Андрей46' (Казаков Руслан (46') •Розманов Никита82' (Николаев Сергей (82') •Суханов Эдуард•Шепелев Владислав 34'75' (Морозов Никита (75') •Горелишвили Михаил•Ильин Сергей63' (Бачинский Максим (63') •Апеков Руслан75' (Волков Владислав II (75')
Кокарев Никита•Большаков Кирилл•Коротков Александр II46' (Суханов Артём Романович (46') •Ботака-Иобома Эрвинг•Вакулич Алексей•Шевченко Евгений•Гелоян Ишхан78' (Хабибов Ансор (78') •Лайкин Максим•Макаров Анатолий23' (Барков Дмитрий (23') •Кайнов Максим67' (Ндука Ифеани Давид (67') •Джонатан Окоронкво78' (Арутюнов Артём (78')
16 мая.
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