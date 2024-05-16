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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» переиграла хабаровский СКА

16 Мая 2024 • 17:23 Комментировать
Тюмень
1:0
СКА-Хабаровск

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала хабаровский СКА. В середине первого тайма хозяева провели атаку, и после серии передач в штрафной с ее левого края Илья Порохов прицельно поразил дальний угол. Яо Шарль прорвался в штрафную слева и в упор нанес удар - парировано. На 90-й минуте команды порадовали болельщиков обменом опасными попытками, но каждый раз мяч летел рядом со створом.

«Тюмень» в итоге победила со счетом 1:0 и делит шестое место, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Тюмень1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Порохов Илья26'  
Любаков ЕгорПеченкин Никита  65'Байтуков Руслан  31'Бем АлександрСамойлов ДенисБолотов Евгений  45' 80' (Марьянов Андрей ( 80') Маркелов Иван 67' (Дружинин Игорь ( 67') Шитов ВиталийКоротаев Александр  63' 90' (Татаринов Евгений ( 90') Насыров ИсламжанПорохов Илья 80' (Петров Михаил ( 80')
Запасные: Мырзаков КириллСиняк АнтонНикишин КириллМоскаленчик ИльяХайлоев РусланБалахонцев НикитаКасаткин НикитаСавин Андрей
Имамов ИсламНикитин Андрей ВладимировичКожемякин ОлегРукас Томас  18' 46' (Корнюшин Даниил ( 46') Покидышев НиколайМусалов МагомедКоновалов ИгорьПетров ИльяСавинов Андрей 78' (Симонян Артём ( 78') Яо Жан Шарль 46' (Алиев Саид ( 46') Гонгапшев Альбек 72' (Никитин Кирилл ( 72')
Запасные: Мирошниченко НикитаКравцов ЗахарБегун ДмитрийРукас АндрюсСугробов Владимир
16 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень СКА-Хабаровск

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14:09
Перенесённый матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Тюменью» состоится в четверг
09:35
Прогноз и ставка на точный счёт матча Тюмень — СКА-Хабаровск Первой лиги — 16 мая 2024
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