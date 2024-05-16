«Тюмень» переиграла хабаровский СКА

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала хабаровский СКА. В середине первого тайма хозяева провели атаку, и после серии передач в штрафной с ее левого края Илья Порохов прицельно поразил дальний угол. Яо Шарль прорвался в штрафную слева и в упор нанес удар - парировано. На 90-й минуте команды порадовали болельщиков обменом опасными попытками, но каждый раз мяч летел рядом со створом.

«Тюмень» в итоге победила со счетом 1:0 и делит шестое место, соперник - 11-е.