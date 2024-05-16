«Тюмень» переиграла хабаровский СКА

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала хабаровский СКА. В середине первого тайма хозяева провели атаку, и после серии передач в штрафной с ее левого края Илья Порохов прицельно поразил дальний угол. Яо Шарль прорвался в штрафную слева и в упор нанес удар - парировано. На 90-й минуте команды порадовали болельщиков обменом опасными попытками, но каждый раз мяч летел рядом со створом.
«Тюмень» в итоге победила со счетом 1:0 и делит шестое место, соперник - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Порохов Илья26'
Любаков Егор•Печенкин Никита• 65'Байтуков Руслан• 31'Бем Александр•Самойлов Денис•Болотов Евгений 45'80' (Марьянов Андрей (80') •Маркелов Иван67' (Дружинин Игорь (67') •Шитов Виталий•Коротаев Александр 63'90' (Татаринов Евгений (90') •Насыров Исламжан•Порохов Илья80' (Петров Михаил (80')
Имамов Ислам•Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег•Рукас Томас 18'46' (Корнюшин Даниил (46') •Покидышев Николай•Мусалов Магомед•Коновалов Игорь•Петров Илья•Савинов Андрей78' (Симонян Артём (78') •Яо Жан Шарль46' (Алиев Саид (46') •Гонгапшев Альбек72' (Никитин Кирилл (72')
16 мая.
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