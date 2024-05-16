Губерниев резко отреагировал на скандал с игроками «Енисея»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную историю с участием футболистов «Енисея». Появлялась информация о том, что несколько игроков команды подрались с отдыхающими на одной из баз отдыха.

«Сказал в прямом эфире, скажу и тут! Футболисты «Енисея» из Красноярска, которые нарушали общественный порядок – позорники! Тьфу!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Енисей» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе страны. Команда занимает шестое место в турнирной таблице и уже не имеет шансов финишировать в зоне стыковых игр.