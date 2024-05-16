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Экс-тренер «Енисея» - о драке с участием игроков команды: «Такое просто невозможно!»

16 Мая 2024 • 14:20 Комментировать
Черноморец Нв
...
Енисей
18.05 15:00

Экс-наставник красноярского «Енисея» Алексей Ивахов не верит в то, что футболисты команды выступили зачинщиками драки с отдыхающими на базе «Зеленка».

«Такое просто невозможно! Там, очевидно, другое что-то произошло. Судя по видео, они уклоняются от драки, но Хозина валит толпа.  Спортсмены всегда стараются избежать драки, потому что уровень подготовки разный», - цитирует специалиста «РИА Новости».

После инцидента участников конфликта задержали. Ранее юрист Игорь Бушманов предположил, что органами может быть возбуждено уголовное дело как по ст. 116, так и 213. В зависимости от этого наказание может варьироваться от исправительных работ до реального тюремного срока.

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22:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
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