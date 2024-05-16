Юрист: «Игрокам «Енисея» может грозить до 7 лет лишения свободы»

Футболистам красноярского «Енисея» придётся ответить по всей строгости перед законом за массовую драку с их участием. О возможном развитии событий и санкциях, которые грозят игрокам клуба, рассказал юрист Игорь Бушманов.

«Наиболее вероятно, что органы дознания в ближайшее время возбудят уголовного дело по признакам статьи 116 «Побои, причиненные из хулиганских побуждений». Не исключено, что по результатам расследования статья 116 может дополниться статьей 213 «Хулиганство», и она уже предусматривает более суровое наказание», - приводит слова Бушманова Sport24.ru.

Он добавил, что в первом случае наиболее вероятным наказанием являются исправительные работы, а в случае с хулиганством речь уже может идти о сроке до семи лет лишения свободы.

Напомним, футболисты команды, которую тренирует легендарный «спартаковец» Андрей Тихонов, спровоцировали конфликт с отдыхающими на базе отдыха «Зеленка».