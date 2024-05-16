«Арсенал» точно не сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

Тульский «Арсенал» в любом случае не сможет принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Об этом рассказали президент лиги Наиль Измайлов и её исполнительный директор Александр Атаманенко.

По их словам, туляки имеют проблемы с домашней ареной, которые до сих пор не были устранены, сообщает «Чемпионат». Таким образом, на данный момент она не соответствует требованиям РПЛ. В соседних с Тульской областью регионах, кроме Московской, необходимые стадионы так же отсутствуют.

За два тура до окончания Мелбет-Первой лиги «Арсенал» с 51 очков занимает пятое место в турнирной таблице, на одно очко отставая от четвёртой позиции, дающей право сыграть в «стыках».