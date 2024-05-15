Агент Окладникова считает, что драка игроков «Енисея» не красит спортсменов

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока «Енисея» Андрея Окладникова, высказался о драке футболистов красноярской команды с гостями базы отдыха.

«Знаю об этой ситуации, минут 10 назад прислали видео. Такие ситуации не красят футболистов. Слухи собирать не хочется, с Андреем я еще не общался, в Красноярске сейчас ночь», — цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, что ранее игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска. Данный инцидент случился 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Пострадавшие подали заявление в полицию.

К слову, «Енисей» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.