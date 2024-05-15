Аленичев – об отстранении Тихонова: «Женщинам нужно поменьше давать судить мужской футбол»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал отстранение главного тренера « Енисея Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной.

«К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией – и к футболисткам, и к арбитрам. Но всё-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», – приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что Тихонов выразил недовольство работой главного арбитра в матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на пять игр. Затем апелляционный комитет РФС сократил наказание до четырёх матчей, из которых три – условно.