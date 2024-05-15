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В Первой лиге прокомментировали драку футболистов «Енисея»

15 Мая 2024 • 22:42 Комментировать
Черноморец Нв
...
Енисей
18.05 15:00

В Первой лиге (ФНЛ) отреагировали на информацию о нападении футболистов «Енисея» на семью в Красноярске.

«Будем подробно разбираться в ситуации. Лига запросила информацию у клуба и взаимодействует с органами внутренних дел региона, которые проводят расследования по данному вопросу, чтобы полностью разобраться в происшествии», — говорится в заявлении пресс-службы, передаёт издание «Чемпионат».

Напомним, что ранее игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска.

Данный инцидент случился 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Пострадавшие подали заявление в полицию.

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