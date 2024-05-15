Адвокат Жорин рассказал о последствиях после драки с участием игроков «Енисея»

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, какие последствия могут ждать футболистов «Енисея» за нападение на людей в Красноярске.

«В зависимости от мотивов, может быть целый букет уголовных статей. Например, если был причинен вред здоровью, то всё будет зависеть от степени тяжести. Если это хулиганство, то наказание будет строгим, но ещё более суровое наказание будет, если же причиной окажутся имущественные требования», — приводит слова юриста издание «СЭ».

Напомним, что ранее игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска.

Данный инцидент случился 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Пострадавшие подали заявление в полицию.