В «Енисее» отреагировали на новость о драке с участием футболистов клуба

В красноярском «Енисее» отреагировали на новость о том, что три футболиста клуба угодили в потасовку с отдыхающими на базе отдыха в Советском районе города. Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 мая Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников поконфликтовали с семьёй отдыхающих, которые пожаловались на «хамское поведение» игроков.

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», - говорит «Чемпионату» гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

По информации «112 Красноярск» подано пять заявлений в полицию, футболистам грозит возбуждение уголовного дела