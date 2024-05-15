Гаджиев заявил, что советуется с Газизовым по всем вопросам

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» поведал о своих взаимоотношениях с гендиректором клуба Шамилем Газизовым, известным российским функционером. Гаджи Муслимович заявил, что общается с Газизовым по всем вопросам.

«У нас нет вертикали, я такое не люблю. Ни с тренером, ни с другими сотрудниками. И с Газизовым тоже её нет. Мы легко делимся полномочиями», - говорит Гаджиев для Metaratings.

Как добавил президент «Динамо», в клубе у каждого есть свой личный сектор ответственности. К примеру, Гаджиев в ответе именно за спортивную составляющую.

«В силу предыдущей профессии и образования», - заключил Гаджиев.