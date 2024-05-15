Гаджиев: «Динамо» сможет конкурировать в РПЛ только за счёт академии»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о том, насколько важна академия для будущего дагестанского клуба.

По мнению Гаджиева, благодаря своим воспитанникам «Динамо» сможет конкурировать с лучшими клубами страны.

«Если мы будем воспитывать хороших футболистов, то сможем дойти куда хотим, а по-другому конкурировать с богатыми клубами РПЛ «Динамо» и не сможет», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, после 32 проведённых матчей в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Химок» на два очка.