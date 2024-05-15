Перенесённый матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Тюменью» состоится в четверг

Завтра, 16 мая, «СКА-Хабаровск» и «Тюмень» проведут между собой перенесённый матч Мелбет-Первой лиги.

Как сообщает официальный сайт хабаровского клуба, игра состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало — в 15:00 по московскому времени и в 22:00 — по хабаровскому.

В прямом эфире предстоящий матч можно будет посмотреть на VK Видео, Кинопоиске и сайте «Матч ТВ».

Отметим, что после 31 тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко.

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