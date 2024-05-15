Гаджиев оценил вероятность перехода Дзюбы и Кокорина в махачкалинское «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» не потянет контракты нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, заявил президент клуба Гаджи Гаджиев.

«С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем. На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бердыев, они не согласятся», - цитирует Гаджиева Metaratings.

За четыре тура до финиша сезона в Мелбет-Первой лиге махачкалинцы занимают второе место в турнирной таблице, которое даёт возможность напрямую выйти в РПЛ.

Бердыев является советником Гаджиева, а возглавляет команду Хасанби Биджиев. Пост генерального директора занимает Шамиль Газизов.