Бабурин – о «Торпедо»: «С командой, которая сейчас, уже ничего не сделать»

Егор Бабурин, голкипер московского «Торпедо» высказался о сегодняшнем состоянии команды и главном тренере Олеге Кононове. Он принял «Торпедо» минувшей зимой.

«С командой, которая есть сейчас, уже ничего не сделать. Работаем, готовимся к матчам. Олег Георгиевич пробует новые сочетания и схемы, требует от нас надежной игры сзади и креатива в атаке», - приводит слова Бабурина телеканал «Матч ТВ».

На данный момент «Торпедо» потеряло шансы даже на выход в стыковые матчи. У команды лишь 13 место турнирной таблицы.

Ранее состав «Торпедо» покинул известный в России нападающий Дмитрий Полоз.