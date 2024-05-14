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Полоз досрочно покинул «Торпедо» официально

14 Мая 2024 • 18:20 Комментировать

Бывший форвард «Ростова», «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз покинул московское «Торпедо». Об этом официально гласит сайт «автозаводцев».

«Торпедо» и форвард договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. 32-летний игрок прибыл в столичный клуб в июле 2023 год. За менее чем год в команде Дмитрию удалось за 20 проведённых матчей забить всего лишь один гол и отметиться двумя голевыми передачами.

«Торпедо» на данный момент занимает лишь 13 место турнирной таблицы с 40 очками, отставание от зоны стыковых матчей за три матча до конца сезона уже не отыграть – 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Полоз
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Сегодня, 14 Мая
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