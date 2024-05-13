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Мелбет-Первая лига

Тихонов: «Клубам Первой лиги не хватает системы ВАР»

13 Мая 2024 • 23:37 Комментировать

Андрей Тихонов с минувшей зимы тренирует в Мелбет-Первой лиге. Его клубом стал красноярский «Енисей». Специалист рассказал о проблеме, от которой страдают клубы дивизиона, в котором выступает красноярский клуб.

«В Первой лиге нет ВАР, страдают все команды. Необязательно устанавливать какие‑то серьёзные дорогостоящие системы, можно просто посадить человека за компьютер, чтобы пересматривать спорные моменты», - говорит Тихонов для Metaratings.

Как добавил Тихонов, в Первой лиге любая судейская ошибка имеет весомое значение. Она может повлиять на судьбу конкретного игрока, тренера или даже команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов
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