Тихонов: «Клубам Первой лиги не хватает системы ВАР»

Андрей Тихонов с минувшей зимы тренирует в Мелбет-Первой лиге. Его клубом стал красноярский «Енисей». Специалист рассказал о проблеме, от которой страдают клубы дивизиона, в котором выступает красноярский клуб.

«В Первой лиге нет ВАР, страдают все команды. Необязательно устанавливать какие‑то серьёзные дорогостоящие системы, можно просто посадить человека за компьютер, чтобы пересматривать спорные моменты», - говорит Тихонов для Metaratings.

Как добавил Тихонов, в Первой лиге любая судейская ошибка имеет весомое значение. Она может повлиять на судьбу конкретного игрока, тренера или даже команды.