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Мелбет-Первая лига

Тихонов не собирается извиняться перед Опейкиной

13 Мая 2024 • 18:23 Комментировать
Черноморец Нв
...
Енисей
18.05 15:00

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что не планирует разговаривать с арбитром Верой Опейкиной.

Напомним, ранее Тихонов раскритиковал работу Опейкиной, за что был дисквалифицирован.

«Что мне ей говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»? Если бы я, действительно, слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился», — приводит слова Тихонова Metaratings.

После 32 туров «Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 45 очков.

18 мая подопечные Тихонова встретятся на выезде с «Черноморцем». Старт поединка запланирован на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей Вера Опейкина ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Мая
18:23
Тихонов не собирается извиняться перед Опейкиной
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