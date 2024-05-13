Тихонов не собирается извиняться перед Опейкиной

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что не планирует разговаривать с арбитром Верой Опейкиной.

Напомним, ранее Тихонов раскритиковал работу Опейкиной, за что был дисквалифицирован.

«Что мне ей говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»? Если бы я, действительно, слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился», — приводит слова Тихонова Metaratings.

После 32 туров «Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 45 очков.

18 мая подопечные Тихонова встретятся на выезде с «Черноморцем». Старт поединка запланирован на 15:00 по московскому времени.