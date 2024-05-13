Тихонов считает, что «Енисей» мог зацепиться за стыки

Наставник «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, могла ли его команда попасть в стыковые матчи, если было бы больше туров до конца сезона.

«Да, особенно, если бы мы выиграли «Волгарь». Понятно, что результат той игры – наша вина, так как мы упустили много моментов. Но нас лишили двух пенальти!» — приводит слова Тихонова Metaratings.

На данный момент «Енисей» находится на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своей копилке 45 набранных очков после 32 туров.

18 мая «Енисей» встретится на выезде с «Черноморцем». Начало игры 33-го тура запланировано на 15:00 по мск.