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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» ушёл от поражения в матче с «Черноморцем»

12 Мая 2024 • 19:56 Комментировать
Волгарь
1:1
Черноморец Нв
окончен

«Волгарь» и «Черноморец» играли важнейший для себя матч в 33-м туре Мелбет-Первой лиги. Денис Ткачук справа рванул к воротам и нанес удар, мяч срикошетил и едва не оказался в сетке, угловой всё же. В конце первого тайма Денис Фомин выполнил навес в сторону ворот, а мяч по чудесной траектории влетел в дальний верхний угол ворот хозяев - 0:1.

Во втором тайме после корнера Павел Шакуро хорошо пробивал по воротам головой, но все же над рамкой. Вячеслав Кротов опасно атаковал низом, но здесь парировано. Мераби Уридия в штрафной расстреливал ворота и не попал в левый угол, а счет мог стать 0:2. В ответной атаке пенальти, и Тимур Жамалетдинов пробил почти по центру - 1:1.

«Волгарь» - второй с конца, спасение всего в четырех очках. Соперник - пятый с конца и пока ничего не гарантировал себе.

Протокол игры  
Волгарь1:1Черноморец Нв
  41'Фомин Денис (0:1)
(1:1) Жамалетдинов Тимур89'  
Одоевский ДаниилШакуро ПавелЗуев ИльяГилязетдинов Артур 84' (Жамалетдинов Тимур ( 84') Хомуха ИванТкачук ДенисУшатов Кирилл 73' (Клёнкин Данил ( 73') Смирнов Данила 61' (Косарев Кирилл ( 61') Атабаев Эрбол 46' (Полубояринов Данил ( 46') Кротов Вячеслав  55'Лесников Дмитрий  27' 61' (Павлишин Алексей ( 61')
Запасные: Обивалин СергейФольмер КириллШайхтдинов ДамирМартовой ДаниилМаляров НикитаСмирнов ОлегШляков Евгений
Фролкин ДаниилКрасильниченко Олег  43' 66' (Безчаснюк Александр ( 66') Чичинадзе АнриФомин ДенисВоропаев Артём 46' (Попович Александр ( 46') Енин ИванМагомедов Зикрула  3' 46' (Гараев Виктор ( 46') Антонов Антон  48' 63' (Гурченко Даниил ( 63') Мельников НикитаРодионов ИльяУридия Мераби
Запасные: Будачёв ИванЕсимбеков ДэвидНикифоров НикитаРебров ДмитрийЯковлев ДмитрийАдаев ВладиславПучков СемёнЗазвонкин Иван
12 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Черноморец Новороссийск

Новости по матчу

11 Мая
06:47
Бесплатная ставка и прогноз на матч Волгарь – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 12 мая 2024
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