«Волгарь» ушёл от поражения в матче с «Черноморцем»

«Волгарь» и «Черноморец» играли важнейший для себя матч в 33-м туре Мелбет-Первой лиги. Денис Ткачук справа рванул к воротам и нанес удар, мяч срикошетил и едва не оказался в сетке, угловой всё же. В конце первого тайма Денис Фомин выполнил навес в сторону ворот, а мяч по чудесной траектории влетел в дальний верхний угол ворот хозяев - 0:1.

Во втором тайме после корнера Павел Шакуро хорошо пробивал по воротам головой, но все же над рамкой. Вячеслав Кротов опасно атаковал низом, но здесь парировано. Мераби Уридия в штрафной расстреливал ворота и не попал в левый угол, а счет мог стать 0:2. В ответной атаке пенальти, и Тимур Жамалетдинов пробил почти по центру - 1:1.

«Волгарь» - второй с конца, спасение всего в четырех очках. Соперник - пятый с конца и пока ничего не гарантировал себе.