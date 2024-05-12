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Мелбет-Первая лига

«Акрон» выиграл центральный матч тура у махачкалинского «Динамо»

12 Мая 2024 • 19:02 Комментировать
Акрон
3:1
Динамо Махачкала

В центральном матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» играл против лидирующего махачкалинского «Динамо». Константин Савичев издали стрелял по воротам и попал в защитника, а вот тольяттинский Никита Глушков был удачливее и открыл счет. Его полный тезка замыкал прострел Эгаша Касинтуры и с линии вратарской попал в кипера. Похожий кросс у гостей, и Сослан Кагермазов сравнял счет.

После перерыва Глушков из пределов штрафной сильно пробил в дальний угол - 2:1. Он же забил снова после удобной передачи Андреса Понсе - хет-трик и 3:1. На 90-й минуте герой матча мог оформить покер, но не убежал от защитника один на один. Напоследок Кагермазов с добивания попал в каркас.

«Акрон» остается третьим, но по потерянным очкам выше «Динамо».

Протокол игры  
Акрон3:1Динамо Махачкала
(1:0) Глушков Никита Андреевич23'  
  37'Кагермазов Сослан (1:1)
(2:1) Глушков Никита Андреевич48'  
(3:1) Глушков Никита Андреевич63'  
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович Неманья  8'  79'Ходжаниязов Джамалдин  15' 76' (Конюхов Вадим ( 76') Савичев Константин  6'Макаров Сергей 76' (Палиенко Максим ( 76') Чудин ИванГалоян АртурГлушков Никита АндреевичДанилин Кирилл  29' 84' (Бокоев Марат ( 84') Эльдарушев Абу-Саид 62' (Понсе Андрес ( 62')
Запасные: Барт РусланПестряков ДмитрийКилин АнтонБолдырев МаксимГалкин ВладиславАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПесегов Евгений
Магомедов ТимурШумахов ИдарАлибеков Муталип  8'Сандрачук Александр 78' (Зинович Кирилл ( 78') Ковачевич Владимир 89' (Гаджиев Абакар ( 89') Кагермазов СосланЮсупов Залимхан 71' (Сундуков Темиркан ( 71') Сердеров Сердер 78' (Костюков Михаил ( 78') Глушков Никита СергеевичКрачковский Антон 89' (Касимов Артём ( 89') Касинтура Эгаш
Запасные: Джабраилов АбдулпашаВолк ДавидХрамцов Максим
12 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Акрон

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