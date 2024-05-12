«Акрон» выиграл центральный матч тура у махачкалинского «Динамо»

В центральном матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» играл против лидирующего махачкалинского «Динамо». Константин Савичев издали стрелял по воротам и попал в защитника, а вот тольяттинский Никита Глушков был удачливее и открыл счет. Его полный тезка замыкал прострел Эгаша Касинтуры и с линии вратарской попал в кипера. Похожий кросс у гостей, и Сослан Кагермазов сравнял счет.

После перерыва Глушков из пределов штрафной сильно пробил в дальний угол - 2:1. Он же забил снова после удобной передачи Андреса Понсе - хет-трик и 3:1. На 90-й минуте герой матча мог оформить покер, но не убежал от защитника один на один. Напоследок Кагермазов с добивания попал в каркас.

«Акрон» остается третьим, но по потерянным очкам выше «Динамо».