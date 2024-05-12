«Акрон» выиграл центральный матч тура у махачкалинского «Динамо»

В центральном матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» играл против лидирующего махачкалинского «Динамо». Константин Савичев издали стрелял по воротам и попал в защитника, а вот тольяттинский Никита Глушков был удачливее и открыл счет. Его полный тезка замыкал прострел Эгаша Касинтуры и с линии вратарской попал в кипера. Похожий кросс у гостей, и Сослан Кагермазов сравнял счет.
После перерыва Глушков из пределов штрафной сильно пробил в дальний угол - 2:1. Он же забил снова после удобной передачи Андреса Понсе - хет-трик и 3:1. На 90-й минуте герой матча мог оформить покер, но не убежал от защитника один на один. Напоследок Кагермазов с добивания попал в каркас.
«Акрон» остается третьим, но по потерянным очкам выше «Динамо».
Протокол игры
|(1:0) Глушков Никита Андреевич23'
|37'Кагермазов Сослан (1:1)
|(2:1) Глушков Никита Андреевич48'
|(3:1) Глушков Никита Андреевич63'
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья 8'• 79'Ходжаниязов Джамалдин 15'76' (Конюхов Вадим (76') •Савичев Константин• 6'Макаров Сергей76' (Палиенко Максим (76') •Чудин Иван•Галоян Артур•Глушков Никита Андреевич•Данилин Кирилл 29'84' (Бокоев Марат (84') •Эльдарушев Абу-Саид62' (Понсе Андрес (62')
Магомедов Тимур•Шумахов Идар•Алибеков Муталип• 8'Сандрачук Александр78' (Зинович Кирилл (78') •Ковачевич Владимир89' (Гаджиев Абакар (89') •Кагермазов Сослан•Юсупов Залимхан71' (Сундуков Темиркан (71') •Сердеров Сердер78' (Костюков Михаил (78') •Глушков Никита Сергеевич•Крачковский Антон89' (Касимов Артём (89') •Касинтура Эгаш
Запасные: Джабраилов Абдулпаша•Волк Давид•Храмцов Максим
12 мая.
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