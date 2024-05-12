«Химки» вернули лидерство, обыграв «Ленинградец»

Ведущий борьбу за выживание «Ленинградец» в 33-м туре Мелбет-Первой лиги принимал рвущиеся в лидеры «Химки». На 21-й минуте у гостей сработала подача с корнера, и Захар Волков головой поразил правый угол ворот. Максим Бачинский и Роман Юзепчук имели шикарные моменты в первом тайме, но кипер сработали на отлично. Защитники хозяев помогли голкиперу после дальнего выстрела Равиля Нетфуллина и ошибки вратаря. Сергей Ильин с острого угла убежал к воротам и пробил в ногу голкипера. Ответ соперника, и Сергей Варатынов минимально промахнулся. Аршак Корян получил пас слева в пределах штрафной и поразил правый угол ворот - 0:2. Бачинский должен был вернуть интригу, но вратарь шикарно среагировал на опасный удар. Никита Морозов на левом краю штрафной шикарно разобрался с защитником и голкипером - 1:2. Тут же прорыв Коряна с доставкой мяча в штрафную, где Бутта Магомедов головой переправил мяч в сетку - 1:3.

«Химки» вышли на первое место, соперник - третий с конца.