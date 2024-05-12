«Родина» вернулась в стыки, обыграв «КАМАЗ»

В 33-м туре Мелбет-Первой лиги «Родина» гостила у «КАМАЗа». В середине первого тайма команды обменялись голевыми уколами. Дмитрий Стародуб получил пас по вертикали и перебросил голкипера. В ответ Диниил Кузнецов слева вывалился на ворота и был точен - 1:1. Руслан Фищенко эффектно сбросил мяч на Даниила Куликова у вратарской, и тот не мог промахнуться - 1:2. Кузнецов атаковал правым флангом и точно сыграл к углу вратарской, и Астемир Гордюшенко поразил ворота - 1:3. Тут же повторный «горчичник» у Артёма Гюрджана из «КАМАЗа».

3:1, «Родина» снова четвертая, соперник - 11-й.