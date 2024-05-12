«Родина» вернулась в стыки, обыграв «КАМАЗ»

В 33-м туре Мелбет-Первой лиги «Родина» гостила у «КАМАЗа». В середине первого тайма команды обменялись голевыми уколами. Дмитрий Стародуб получил пас по вертикали и перебросил голкипера. В ответ Диниил Кузнецов слева вывалился на ворота и был точен - 1:1. Руслан Фищенко эффектно сбросил мяч на Даниила Куликова у вратарской, и тот не мог промахнуться - 1:2. Кузнецов атаковал правым флангом и точно сыграл к углу вратарской, и Астемир Гордюшенко поразил ворота - 1:3. Тут же повторный «горчичник» у Артёма Гюрджана из «КАМАЗа».
3:1, «Родина» снова четвертая, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Стародуб Дмитрий17'
|19'Кузнецов Даниил (1:1)
|42'Куликов Даниил (1:2)
|72'Гордюшенко Астемир (1:3)
Анисимов Артур•Гюрджан Артём 20'• 73'Пальцев Валентин•Стародуб Дмитрий78' (Родин Даниил (78') •Аюкин Руслан•Ратников Савелий•Таликин Дамир78' (Абрамов Артём (78') •Защепкин Роман•Горелов Павел•Абдуллаев Сурхайхан•Кириллов Юрий64' (Куль Руслан (64')
Корякин Александр•Ориньо II86' (Марсиньо Силва (86') •Кочиев Хетаг•Сокол Артём•Крижан Митча 26'46' (Клещенко Александр (46') •Уэсли Ната•Бакаев Солтмурад46' (Тимошенко Иван (46') •Гордюшенко Астемир•Куликов Даниил72' (Юшин Александр (72') •Фищенко Руслан•Кузнецов Даниил88' (Дмитриев Олег (88')
12 мая.
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