«Сокол» ушёл из зоны вылета, обыграв «Тюмень»

В 33-м туре Мелбет-Первой лиги упавший в зону вылета «Сокол» играл дома против бросившей играть «Тюмени». В дебюте хозяева атаковали правым флангом, после навеса мяч отскочил к Артёму Максименко, и тот вложил его в сетку от правой штанги. Он же после корнера с пары метров не попал по высоте. Вратарь «Сокола» реально выручил после проникающего паса в его владения и удара соперника. Угловой для гостей, Никита Печенкин не смог заставить капитулировать голкипера, а вот Илья Порохов его пробил - 1:1. Тут же игра рукой у других ворот - пенальти. Дмитрий Сасин пробил в правый угол ворот, и кипер потащил. Но судья попросил перебить. Сасин направил мяч к другой штанге, вратарь снова угадал, но уже не выручил - 2:1. Удивительно, но это был последний момент первого тайма и матча в целом.

«Сокол» выбрался из зоны вылета, «Тюмень» делит девятое место.