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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» с «Аланией» сыграли без моментов и голов

12 Мая 2024 • 18:05 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Алания
окончен

В 36-м туре Мелбет-Первой лиги встретились потерявшие мотивацию «Торпедо» и «Алания». Удивительно, но за 90 минут команды вообще ничего не создали, только под финальный свисток появился полумомент со штрафного. Георгий Гонгадзе головой метров с 10 направил мяч рядом с правой штангой, но кипер контролировал ситуацию.

Закономерные нули на табло. «Торпедо» идет 13-м, соперник - восьмым.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:0Алания
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичКузьмичёв ИванИваньков Александр IIШевченко ГлебМосквичёв ВладимирОрехов Александр 57' (Чурич Марио ( 57') Манелов Ираклий  53'Червяков Руслан 57' (Гонгадзе Георгий ( 57'  83') Лебеденко Игорь 57' (Тугарев Роман ( 57') Шамкин Даниил 76' (Костин Андрей ( 76')
Запасные: Масалов АлександрВолков МихаилМикушин ВладиславГуз АлександрКовалёв КонстантинСтефанович ИльяМелекесцев ТимурБотнарь Виталий
Натабашвили ГеоргийБагаев АланДауров Руслан 72' (Гаглоев Тарас ( 72') Бутаев Аллон 82' (Хабалов Алан ( 82') Качмазов Сослан  28'Цаллагов ИбрагимЧочиев АланЦараев АланГурциев Батраз 46' (Хадарцев Батраз ( 46') Машуков Ислам 60' (Караев Давид ( 60') Гиоргобиани Николай
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматСолдатенко РостиславГубиев ЭрикШавлохов Давид  84'
12 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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