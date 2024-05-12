«Торпедо» с «Аланией» сыграли без моментов и голов

В 36-м туре Мелбет-Первой лиги встретились потерявшие мотивацию «Торпедо» и «Алания». Удивительно, но за 90 минут команды вообще ничего не создали, только под финальный свисток появился полумомент со штрафного. Георгий Гонгадзе головой метров с 10 направил мяч рядом с правой штангой, но кипер контролировал ситуацию.

Закономерные нули на табло. «Торпедо» идет 13-м, соперник - восьмым.