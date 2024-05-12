«Торпедо» с «Аланией» сыграли без моментов и голов

В 36-м туре Мелбет-Первой лиги встретились потерявшие мотивацию «Торпедо» и «Алания». Удивительно, но за 90 минут команды вообще ничего не создали, только под финальный свисток появился полумомент со штрафного. Георгий Гонгадзе головой метров с 10 направил мяч рядом с правой штангой, но кипер контролировал ситуацию.
Закономерные нули на табло. «Торпедо» идет 13-м, соперник - восьмым.
Протокол игры
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Кузьмичёв Иван•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Москвичёв Владимир•Орехов Александр57' (Чурич Марио (57') •Манелов Ираклий• 53'Червяков Руслан57' (Гонгадзе Георгий (57') • 83'Лебеденко Игорь57' (Тугарев Роман (57') •Шамкин Даниил76' (Костин Андрей (76')
Натабашвили Георгий•Багаев Алан•Дауров Руслан72' (Гаглоев Тарас (72') •Бутаев Аллон82' (Хабалов Алан (82') •Качмазов Сослан• 28'Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан•Цараев Алан•Гурциев Батраз46' (Хадарцев Батраз (46') •Машуков Ислам60' (Караев Давид (60') •Гиоргобиани Николай
Запасные: Хугаев Алан•Засеев Азамат•Солдатенко Ростислав•Губиев Эрик•Шавлохов Давид 84'
12 мая.
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