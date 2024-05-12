Быстрые голы позволили «Шиннику» обыграть «СКА-Хабаровск»

Соседи по таблице Мелбет-Первой лиги «Шинник» и «СКА-Хабаровск» играли в матче 32-го тура. Сумбур в начале матча привёл к ошибке Игоря Коновалова у линии штрафной, Вячеслав Зинков сразу же стрельнул в ближний верхний угол и открыл счет. Две минуты и еще атака, Вячеслав Саусь после прорыва сыграл к вратарской, Игорь Андреев не лучшим образом пробил, но Дмитрий Самойлов с пары метров добавил мяч в сетку - 2:0. У гостей Альбек Гонгапшев выиграл воздух, а Магомед Мусалов метров с пяти зарядил в крестовину. Снова Мусалов на острие, но его удар в угол парирован. Дмитрий Самойлов после очередного провала обороны бил в дальний угол - голкипер выручил. Кирилл Никитин с трудом достал мяч у лицевой и набросил в центр штрафной, а там Саид Алиев головой срезал мяч в дальний угол - 2:1. «Шинник» вышел на седьмое место, соперник - делит 11-е.