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Мелбет-Первая лига

Быстрые голы позволили «Шиннику» обыграть «СКА-Хабаровск»

12 Мая 2024 • 15:58 Комментировать
Шинник
2:1
СКА-Хабаровск
окончен

Соседи по таблице Мелбет-Первой лиги «Шинник» и «СКА-Хабаровск» играли в матче 32-го тура. Сумбур в начале матча привёл к ошибке Игоря Коновалова у линии штрафной, Вячеслав Зинков сразу же стрельнул в ближний верхний угол и открыл счет. Две минуты и еще атака, Вячеслав Саусь после прорыва сыграл к вратарской, Игорь Андреев не лучшим образом пробил, но Дмитрий Самойлов с пары метров добавил мяч в сетку - 2:0. У гостей Альбек Гонгапшев выиграл воздух, а Магомед Мусалов метров с пяти зарядил в крестовину. Снова Мусалов на острие, но его удар в угол парирован. Дмитрий Самойлов после очередного провала обороны бил в дальний угол - голкипер выручил. Кирилл Никитин с трудом достал мяч у лицевой и набросил в центр штрафной, а там Саид Алиев головой срезал мяч в дальний угол - 2:1. «Шинник» вышел на седьмое место, соперник - делит 11-е.

Протокол игры  
Шинник2:1СКА-Хабаровск
(1:0) Зинков Вячеслав13'  
(2:0) Самойлов Дмитрий15'  
  81'Алиев Саид (2:1)
Довбня АлександрСемёнов Андрей Игоревич  88'Загре Бен Азиз  76'Валиахметов ЭдуардПоляков Максим 88' (Якушевич Глеб ( 88') Самойлов Дмитрий 71' (Сухомлинов Данила ( 71') Гогуа СедрикЗинков ВячеславАлейников ВасилийСаусь Владислав 71' (Низамутдинов Эльдар ( 71') Андреев Игорь 71' (Малахов Артём ( 71')
Запасные: Вамбольт ДенисЯковлев МихаилШишков РоманРубцов ИльяЕмельянов РоманБутыря СергейКузнецов Павел
Имамов ИсламКоновалов ИгорьРукас Томас 79' (Корнюшин Даниил ( 79') Мусалов МагомедКожемякин ОлегНикитин Андрей Владимирович  66'Покидышев НиколайСавинов Андрей 69' (Алиев Саид ( 69') Петров ИльяСимонян Артём 46' (Гонгапшев Альбек ( 46') Яо Жан Шарль 69' (Мирошниченко Никита ( 69')
Запасные: Кравцов ЗахарБегун ДмитрийРукас АндрюсСугробов ВладимирНикитин Кирилл
12 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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