«Арсенал» имеет сложности с получением лицензии для выступления в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев подтвердил информацию о проблемах тульского «Арсенала» с получением лицензии РФС-1. Она необходима для выступления в РПЛ.

«Я знаю, что у них есть сложности по лицензированию. Хотя этим занимается не РПЛ, а РФС. Часто бывает, к сожалению, что у клубов ФНЛ есть такие сложности. Я знаю Александра Александровича Зотова и думаю, он способен всё решить», — приводит слова руководителя издание «СЭ».

Стоит отметить, что тульский «Арсенал» после 31-го тура ФНЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в первенстве махачкалинское «Динамо», на второй строчке — «Химки», на третьей — «Акрон».