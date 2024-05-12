Газизов: «Костяк «Динамо» готов к выступлениям в РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в случае выхода в РПЛ дагестанский клуб не станет проводить массовых закупок, а будет усиливаться точечно.

«Думаю, костяк команды готов к выступлениям в РПЛ. А необходимые вещи будут сделаны. В случае выхода последуют точечные усиления, валовых решений не будет», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Напомним, после 31 тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторые «Химки» на одно очко. До конка сезона махачкалинской команде осталось провести три игры.