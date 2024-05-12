«Енисей» уверенно переиграл «Кубань»

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Кубань». Андрей Мазурин с правого фланга набросил мяч к воротам, и тот попал в перекладину. Затяжная атака хозяев завершилась чуть неточным ударом Виталия Стежко. Андрей Окладников справа со средней дистанции едва-едва не попал в ближний угол. В конце тайма Егор Иванов сильно пробил из-за штрафной, мяч от рук голкипера попал в перекладину и оказался в сетке - 1:0. Окладников сохранил мяч в борьбе и со средней дистанции с разворота все же промахнулся. Данила Ежков должен был сравнивать, но пробил в голкипера, оказавшись с ним один на один. Николай Марков прорвался правым краем поля с прострелом в штрафную, а там Александр Ломакин укротил мяч и точно пробил - 2:0.

«Енисей» вышел на чистое шестое место, соперник же остается на дне и близок к вылету.