Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Енисей» уверенно переиграл «Кубань»

12 Мая 2024 • 10:55 Комментировать
Енисей
2:0
Кубань
окончен

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Кубань». Андрей Мазурин с правого фланга набросил мяч к воротам, и тот попал в перекладину. Затяжная атака хозяев завершилась чуть неточным ударом Виталия Стежко. Андрей Окладников справа со средней дистанции едва-едва не попал в ближний угол. В конце тайма Егор Иванов сильно пробил из-за штрафной, мяч от рук голкипера попал в перекладину и оказался в сетке - 1:0. Окладников сохранил мяч в борьбе и со средней дистанции с разворота все же промахнулся. Данила Ежков должен был сравнивать, но пробил в голкипера, оказавшись с ним один на один. Николай Марков прорвался правым краем поля с прострелом в штрафную, а там Александр Ломакин укротил мяч и точно пробил - 2:0.

«Енисей» вышел на чистое шестое место, соперник же остается на дне и близок к вылету.

Протокол игры  
Енисей2:0Кубань
(1:0) Иванов Егор40'  
(2:0) Ломакин Александр76'  
Ставер ЕвгенийМасловский АлександрБардыбахин ВячеславХозин ВладимирСтежко ВиталийСаадуев Шамиль 77' (Кичин Валерий ( 77') Ломакин Александр 84' (Феррейра Херман ( 84') Раздорских Никита 84' (Гащенков Михаил ( 84') Иванов ЕгорОкладников Андрей 77' (Савельев Максим ( 77') Мазурин Андрей 53' (Марков Николай ( 53')
Запасные: Немченко АнатолийУжгин МатвейАнтипин СтаниславПольшиков ДанилаЯрусов ДаниилОрлов АнтонТихонов Денис
Терновский ДмитрийВеденеев МаксимТемников Иван 68' (Фаттахов Ленар ( 68') Смирнов Александр  61'Таказов Сослан 79' (Солоп Аркадий ( 79') Абдоков Нури 46' (Левин Гаррик ( 46') Бакалюк Никита 69' (Рейхмен Богдан ( 69') Мосейчук ИльяШарипов АльбертБезденежных ИгорьГрузнов Илья 46' (Ежков Данила ( 46')
Запасные: Кертанов КонстантинНестеренко ЮрийКенфак Оливье
12 мая.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Енисей

Новости по матчу

11 Мая
01:42
Прогноз на точный счёт матча Енисей — Кубань Первой лиги России — 12 мая 2024
10 Мая
14:02
Ставка и прогноз на матч Енисей – Кубань Мелбет-Первой лиги – 12 мая 2024
09 Мая
11:22
Рейхмен: «Евсеев – ключевой фактор моего перехода в «Кубань»
10:39
Игрок «Кубани» Рейхмен рассказал, почему перешёл из харьковского «Металлиста» в «Краснодар»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Модрич принял решение по будущему Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Енисей Енисей
Кубань Кубань
2
0
1.85 3.35 4.40
Видео
12.05.24 в 14:00
Шинник Шинник
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.37 3.15 3.00
Видео
12.05.24 в 16:00
Сокол Сокол
Тюмень Тюмень
2.38 3.25 2.95
Видео
12.05.24 в 16:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Алания Алания
2.10 3.35 3.40
Видео
12.05.24 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
Родина Москва Родина Москва
3.30 3.15 2.21
Видео
12.05.24 в 17:00
Акрон Акрон
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.65 3.05 2.75
Видео
12.05.24 в 17:00
Ленинградец Ленинградец
Химки Химки
4.30 3.45 1.83
Видео
12.05.24 в 18:00
Волгарь Волгарь
Черноморец Нв Черноморец Нв
2.38 3.15 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
10:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» уверенно переиграл «Кубань»
11 Мая
19:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов рассказал, как проходит лицензирование
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» дожал «Нефтехимик» и ворвался в зону стыков
16:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дмитрий Черышев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов
11:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук рассказал о задаче тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ
10 Мая
18:53 · Россия. Премьер-лига
Будунов: «Арена махачкалинского «Динамо» будет готова к выходу в РПЛ»
18:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов раскрыл бюджет махачкалинского «Динамо»
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет подписать нападающего «Шинника» эксклюзив
09 Мая
13:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Торпедо» Червяков: «Наша цель – вернуться в РПЛ»
11:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рейхмен: «Евсеев – ключевой фактор моего перехода в «Кубань»
10:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Кубани» Рейхмен рассказал, почему перешёл из харьковского «Металлиста» в «Краснодар»
08 Мая
23:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев — о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Дай Бог, встретимся в РПЛ»
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Химок» битву лидеров
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лучший страйкер «Тюмени» летом перейдёт в «Химки» слухи
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» объяснил причины плохого судейства в России
Все новости
Рекомендуем