Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов рассказал, как проходит лицензирование

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, какие организационные вопросы клубу необходимо решить для участия в РПЛ.

«Никаких проблем нет, по вопросам, связанным с лицензированием стадиона и финансовым критериям, мы проходим. Все дорожные карты свои показали и сейчас концентрируемся на игре. Остальное сделаем, сомнений нет. Ситуация с лицензированием идет правильным путем, время у нас есть, все вопросы решим — возможности есть», — цитирует руководителя издание «РБ Спорт».

Отметим, что махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков в 31 матче. На второй строчке находятся «Химки» (57).