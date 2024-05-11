«Арсенал» дожал «Нефтехимик» и ворвался в зону стыков

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Нефтехимика» и имел ощутимый перевес. Первый момент был создан только после перерыва, когда Данил Липовой едва не попал в девятку. Ансор Хабибов зарядил в одноклубника, и рикошет едва-едва не стал голевым. Максим Кайнов запустил мяч рядом с левой штангой. На 76-й минуте Евгений Шевченко слева доставил мяч в штрафной, соперники не смогли отбиться, и Джонатан Окоронкво вколотил мяч в сетку - 1:0.
«Арсенал» подвинул «Родину» с четвертого места, соперник же делит шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Джонатан Окоронкво76'
Кокарев Никита•Быковский Илья• 90'Ботака-Иобома Эрвинг•Суханов Артём Романович46' (Лайкин Максим (46') •Большаков Кирилл•Шевченко Евгений•Ткачёв Сергей64' (Барков Дмитрий (64') •Зуев Александр46' (Коротков Александр II (46') •Макаров Анатолий46' (Хабибов Ансор (46') •Кайнов Максим•Джонатан Окоронкво
Голубев Андрей•Кахидзе Александр•Сагуткин Даниил•Бердников Алексей•Кокоев Давид73' (Денисов Роман (73') •Галиулин Вагиз66' (Шильцов Константин (66') •Джамилов Султан•Липовой Данил66' (Магомедов Рашид (66') •Морозов Кирилл•Емельянов Данила•Петров Максим Вячеславович
11 мая.
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