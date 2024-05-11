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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» дожал «Нефтехимик» и ворвался в зону стыков

11 Мая 2024 • 19:14 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
Нефтехимик

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Нефтехимика» и имел ощутимый перевес. Первый момент был создан только после перерыва, когда Данил Липовой едва не попал в девятку. Ансор Хабибов зарядил в одноклубника, и рикошет едва-едва не стал голевым. Максим Кайнов запустил мяч рядом с левой штангой. На 76-й минуте Евгений Шевченко слева доставил мяч в штрафной, соперники не смогли отбиться, и Джонатан Окоронкво вколотил мяч в сетку - 1:0.

«Арсенал» подвинул «Родину» с четвертого места, соперник же делит шестое место.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0Нефтехимик
(1:0) Джонатан Окоронкво76'  
Кокарев НикитаБыковский Илья  90'Ботака-Иобома ЭрвингСуханов Артём Романович 46' (Лайкин Максим ( 46') Большаков КириллШевченко ЕвгенийТкачёв Сергей 64' (Барков Дмитрий ( 64') Зуев Александр 46' (Коротков Александр II ( 46') Макаров Анатолий 46' (Хабибов Ансор ( 46') Кайнов МаксимДжонатан Окоронкво
Запасные: Денисов АлександрЧерчесов СтаниславВакулич АлексейЛевашов МихаилНдука Ифеани Давид
Голубев АндрейКахидзе АлександрСагуткин ДаниилБердников АлексейКокоев Давид 73' (Денисов Роман ( 73') Галиулин Вагиз 66' (Шильцов Константин ( 66') Джамилов СултанЛиповой Данил 66' (Магомедов Рашид ( 66') Морозов КириллЕмельянов ДанилаПетров Максим Вячеславович
Запасные: Котик АртёмПершин МатвейШоркин МаксимЕщенко СергейКотов ПавелТалалай ДенисБазелюк Константин
11 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Арсенал Тула

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