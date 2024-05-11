«Арсенал» дожал «Нефтехимик» и ворвался в зону стыков

В 32-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Нефтехимика» и имел ощутимый перевес. Первый момент был создан только после перерыва, когда Данил Липовой едва не попал в девятку. Ансор Хабибов зарядил в одноклубника, и рикошет едва-едва не стал голевым. Максим Кайнов запустил мяч рядом с левой штангой. На 76-й минуте Евгений Шевченко слева доставил мяч в штрафной, соперники не смогли отбиться, и Джонатан Окоронкво вколотил мяч в сетку - 1:0.

«Арсенал» подвинул «Родину» с четвертого места, соперник же делит шестое место.