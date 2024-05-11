Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Дмитрий Черышев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

11 Мая 2024 • 16:16 Комментировать
Шинник
...
СКА-Хабаровск
Через 20 ч. 35 мин.

Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев выступил за расширение первенства России до 18 команд.

«Я отношусь положительно к расширению. С 18 командами лига будет просто интереснее, будет больше шансов у команд», – приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент в чемпионате страны 16 клубов, из них две вылетают в Первую лигу напрямую, ещё две попадают в стыки.

Добавим, что сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский «Зенит». Коллектив заработал 51 балл.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Черышев РПЛ черыше ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Мая
14:12
Прогноз на точный счёт матча Шинник — СКА-Хабаровск первой лиги России — 12 мая 2024
10 Мая
22:27
Бесплатная ставка и прогноз на матч Шинник – СКА-Хабаровск Мелбет-Первой лиги – 12 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШИННИК СКА-ХАБАРОВСК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Фёдор Емельяненко рассказал, почему не состоялся его бой против Майка Тайсона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24 мин
Арсенал Тула Арсенал Тула
Нефтехимик Нефтехимик
0
0
Видео
12.05.24 в 09:00
Енисей Енисей
Кубань Кубань
Видео
12.05.24 в 14:00
Шинник Шинник
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Видео
12.05.24 в 16:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Алания Алания
Видео
12.05.24 в 16:00
Сокол Сокол
Тюмень Тюмень
Видео
12.05.24 в 17:00
Ленинградец Ленинградец
Химки Химки
Видео
12.05.24 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
Родина Москва Родина Москва
Видео
12.05.24 в 17:00
Акрон Акрон
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Видео
12.05.24 в 18:00
Волгарь Волгарь
Черноморец Нв Черноморец Нв
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
16:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дмитрий Черышев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов
11:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук рассказал о задаче тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ
10 Мая
18:53 · Россия. Премьер-лига
Будунов: «Арена махачкалинского «Динамо» будет готова к выходу в РПЛ»
18:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов раскрыл бюджет махачкалинского «Динамо»
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет подписать нападающего «Шинника» эксклюзив
09 Мая
13:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Торпедо» Червяков: «Наша цель – вернуться в РПЛ»
11:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рейхмен: «Евсеев – ключевой фактор моего перехода в «Кубань»
10:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Кубани» Рейхмен рассказал, почему перешёл из харьковского «Металлиста» в «Краснодар»
08 Мая
23:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев — о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Дай Бог, встретимся в РПЛ»
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Химок» битву лидеров
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лучший страйкер «Тюмени» летом перейдёт в «Химки» слухи
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» объяснил причины плохого судейства в России
20:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» и «Енисей» забили по голу
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» так и не вскрыл оборону «Черноморца»
19:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
У «Алании» лишь одна победа с конца марта – над «Кубанью»
Все новости
Рекомендуем