Дмитрий Черышев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев выступил за расширение первенства России до 18 команд.

«Я отношусь положительно к расширению. С 18 командами лига будет просто интереснее, будет больше шансов у команд», – приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент в чемпионате страны 16 клубов, из них две вылетают в Первую лигу напрямую, ещё две попадают в стыки.

Добавим, что сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский «Зенит». Коллектив заработал 51 балл.