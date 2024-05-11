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Сторожук рассказал о задаче тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ

11 Мая 2024 • 11:45 Комментировать
Арсенал Тула
...
Нефтехимик
Через 4 ч. 40 мин.

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал о задачах своей команды на оставшуюся часть текущего сезона.

Напомним, на сегодняшний день «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, отставая от первого махачкалинского «Динамо» на 10 очков.

По словам Сторожука, команда из Тулы будет стремиться занять наиболее высокую строчку в таблице.

«Попробуем, а там уж зацепимся или не зацепимся за этот шанс – другой вопрос. В любом случае интересно будет. Здесь у нас чисто спортивный интерес», — приводит слова Сторожука «Известия»

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт сегодня, 11 мая, против «Нефтехимика». Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Сторожук

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АРСЕНАЛ ТУЛА НЕФТЕХИМИК
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