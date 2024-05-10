Газизов раскрыл бюджет махачкалинского «Динамо»

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» раскрыл бюджет клуба на текущий 2024 календарный год.

«На сегодня бюджет свыше 500 млн руб. Регион сохранит свой взнос в бюджет клуба, а мы будем работать со спонсорами. У нас очень хорошие цифры по охватам и приросту в Первой лиге, мы лидеры», - говорит Газизов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что за три тура до конца сезона в Мелбет-Первой лиге «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 58 баллами. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет пять очков. Главным тренером команды является Хасанби Биджиев, в первой части сезона у руля динамовцев стоял известнейший специалист Курбан Бердыев.