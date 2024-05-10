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Мелбет-Первая лига

Газизов раскрыл бюджет махачкалинского «Динамо»

10 Мая 2024 • 18:31 Комментировать

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» раскрыл бюджет клуба на текущий 2024 календарный год.

«На сегодня бюджет свыше 500 млн руб. Регион сохранит свой взнос в бюджет клуба, а мы будем работать со спонсорами. У нас очень хорошие цифры по охватам и приросту в Первой лиге, мы лидеры», - говорит Газизов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что за три тура до конца сезона в Мелбет-Первой лиге «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 58 баллами. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет пять очков. Главным тренером команды является Хасанби Биджиев, в первой части сезона у руля динамовцев стоял известнейший специалист Курбан Бердыев.

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Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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