Игрок «Торпедо» Червяков: «Наша цель – вернуться в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков рассказал о цели московского клуба на оставшиеся матчи в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги.

По словам футболиста, главная цель «Торпедо» — вернуться в РПЛ как можно скорее.

«Мы будем биться до последнего, потому что понимаем, за какой клуб выступаем, и чего от нас ждут болельщики. Наша цель – вернуться в РПЛ. Надеюсь, что мы её выполним как можно скорее», – цитирует Червякова «РБ Спорт».

После 30 проведённых матчей в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» занимают 13-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 10 очков.